Concert Lisa Franken in Kasteel Hernen

Het Duitse dubbeltalent Lisa Franken bespeelt sinds haar vijfde piano en cello, waartussen zij geen keuze wil en kan maken. Zij bezocht gerenommeerde conservatoria in Duitsland, België en Nederland.

Haar studie sloot zij cum laude af met een Master of Music. Op internationale concoursen won zij voor haar piano- en haar cellospel meer dan twintig prijzen. Sinds 1999 is zij met beide instrumenten actief als soliste (ook met orkest) en als kamermusicus. In 2013 was zij plaatsvervangend solocellist bij het orkest van Aken. Lisa trad niet alleen op in Nederland, maar ook in diverse West-Europese steden en in Rusland. Op 26 december om 14.30 uur treedt zij op in Kasteel Hernen. Op het programma staan werken van J.S. Bach, F. Schubert, F. Chopin, Z. Kodaly en A. Piazzolla. De entree, inclusief koffie en thee is vijftien euro. Inlichtingen en reserveringen op tel. 0487531387 of www.brediusstichting.nl