Beleef de Kerstvakantie in Museum Kasteel Wijchen

Tijdens de Kerstvakantie zijn er extra dingen te doen en te beleven in Museum Kasteel Wijchen. Zo worden er op donderdag 29 december tijdens de openingstijden van het museum leuke gezinsactiviteiten georganiseerd.

Kinderen kunnen schaapjes maken of wintertafereeltjes knutselen. Daarnaast kunnen jong en oud luisteren naar kerstverhalen en hun nieuwjaarswens opschrijven en deze in een van de kerstbomen hangen. Alle activiteiten zijn inbegrepen bij het museumticket en worden gehouden in de raadzaal van het kasteel. Gedurende de hele kerstvakantie kunnen kinderen het kerstletterspel doen. Op 29 december is het kerstletterspel inbegrepen bij het museumticket. De overige dagen is de prijs van het kerstletterspel één euro per kind, exclusief museumticket.

Rondleiding kasteel

Op zondag 8 januari wordt, net als elke eerste zondag van de maand, om 14.00 uur een open rondleiding door het kasteel gegeven. Ontmoet tijdens de rondleiding Emilia van Nassau in levende lijve en luister naar haar verhaal. Prijs voor deelname exclusief museumticket is voor volwassenen vijf euro en kinderen van 7 tot en met 18 jaar betalen 2,50 euro. Kinderen tot en met 6 jaar hebben gratis toegang. Het museum is gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari. Op 26 december is het museum wel open.