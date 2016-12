Kerstconcert Symfonieorkest Nijmegen op Tweede Kerstdag

NIJMEGEN - Een fijne kerstsfeer is verzekerd tijdens het traditionele kerstconcert van het Symfonieorkest Nijmegen. De Stevenskerk zal op Tweede Kerstdag gevuld worden met verwarmende klassieke muziek, uitgevoerd door het orkest, een koor en vocale solisten waar u ouderwets van kunt gaan genieten op deze kerstmiddag. De Messa di Gloria, een jeugdwerk van de bekende operacomponist Giacomo Puccini, vormt de kern van de kerstmatinee. Bij deze prachtige mis wordt het Symfonieorkest ondersteund door het Projectkoor Gelderland en het Zuid Nederlands Concert Koor. Deze samenwerking leidde eerder dit jaar tot een ontroerend herdenkingsconcert in de Vereeniging in Nijmegen.

Toonaangevende jonge solisten completeren het beeld. Tenor Leon van Liere en de Nijmeegse bariton Joep van Geffen zullen de kerk vullen met de prachtige solopartijen van Puccini. Het concert wordt afgesloten met A Christmas Festival van de Amerikaanse componist Leroy Anderson. Dit is een spectaculaire medley van bekende kerstmelodieën overgoten met een onmiskenbaar muzikaal sausje uit de Verenigde Staten. Het concert staat onder leiding van dirigent Frans-Aert Burghgraef. Na afloop van het concert, dat ongeveer een uur zal duren, drinken wij graag een glaasje glühwein met u. Iedereen is welkom in de St. Stevenskerk op 26 december om 14.30 uur. Kaartjes kosten 15 euro voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Meer informatie op: www.symfonieorkestnijmegen.nl