Jan Terlouw opent Feest van Licht in Orientalis

Het Feest van Licht, een drie weken durend kerstevenement in Museumpark Orientalis, kende afgelopen weekeinde een vliegende start. Niet alleen omdat in het eerste weekeinde al duizenden bezoekers naar Heilig Landstichting kwamen, ook door de indrukwekkende toespraak van oud-politicus en schrijver Jan Terlouw.

Heilig Landstichting - Jan Terlouw opende zaterdag het Feest van Licht door op te roepen tot meer tolerantie jegens elkaar. "Niet geloven wat je zelf vindt als de enige waarheid, ook belangstelling hebben voor de anderen, open staan voor de anderen, openstaan voor andere culturen." Het was zijn eerste publieke optreden na zijn spraakmakende toespraak bij televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD) op 30 november over het 'touwtje uit de brievenbus'. Vertrouwen komt er niet vanzelf, stelt Terlouw. Mensen moeten openstaan voor de opvattingen van anderen. "We staan nu een week voor het kerstfeest. Voor mij betekent het kerstfeest hoop, een feest van hoop. Misschien het allerbelangrijkste in deze periode is dat het licht terugkomt. Een nieuw begin, een schone lei, een nieuwe toekomst."

Openingshandeling

Als openingshandeling werd zoals elk jaar een levende kerststal gevormd, dit keer met figuranten van over de hele wereld. Het weekend stond bol van de optredens, net als de komende weken. Het Feest van Licht staat dit jaar in het teken van de 'kleurrijke kerst', met een grote kerststallententoonstelling waarin het accent ligt op Zuid-Amerika. Daar is het met kerstmis ook kermis, reden om in het Binnenmuseum ook een miniatuurkermis te hebben, en buiten is een kleine Zuid-Amerikaanse kermis. De favoriete kerststallen van Leo Blokhuis en Emile Roemer zijn te zien, net als die van stripheld Dirkjan. Voor alle optredens en het programma kunt u kijken op www.feestvanlicht.nl