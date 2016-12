winterse taferelen in de binnenstad van nijmegen

Tot en met zondag 8 januari is het Koningsplein en Plein '44 omgetoverd tot een heus 'winter wonderland'. De geur van kerstbomen, warme chocolademelk, geroosterde amandelen en verse oliebollen brengen iedereen in een warme winterstemming.

Voor de kinderen rijdt er een kersttreintje op het Koningsplein en staat er een ouderwetse draaimolen op Plein '44. Ook staat er een groot met draaiende gondels uitgerust reuzenrad. Voor iedereen is er wat lekkers te verkrijgen. Geniet in de gezellige sfeervolle chaletjes van een glühwein en warme kop chocomel, bestel je winterse broodje bij de echte Schwenkgrill en neem een lekkere zak oliebollen mee om thuis op te smikkelen.

Direct rondom de kerstdagen is al een aantal activiteiten gepland vanuit de samenwerking van de binnenstadondernemers in het Huis voor de Binnenstad. De terugkeer van de ijsbaan naar het hart van het Nijmeegse centrum ligt weer terug op de tekentafel voor 2017 en er zijn ondernemers bereid gevonden om hierover mee te denken zodat de activiteiten langduriger en op meerdere locaties de aantrekkelijkheid van Nijmegen in de winter vergroten. De Warme Winterfeesten zijn dagelijks te bezoeken op het Koningsplein en Plein '44 van 10.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds tot 8 januari 2017.