Stroopwafels en drop delen via Skype

Deze maand spraken leerlingen uit klas drie van het Mondial College in Nijmegen voor het eerst met een tiental leerlingen uit Albany, New York via Skype. Hiermee werd het contact tussen de twee zustersteden na bijna 70 jaar hernieuwd. Anja Adriaans, voorzitter van de Nijmeegse stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN), bracht de twee scholen met elkaar in contact. Het doel van de stichting is onder andere om de vriendschap tussen de twee 'sister cities' nieuw leven in te blazen.

Na een welkomstwoord door directeur van het Mondial College, locatie Leuvensbroek, Henk Beckmann en een introductie door Anja Adriaans, was het aan de leerlingen van beide scholen om elkaar vragen te stellen via Skype. Onderwerpen van gesprek waren onder andere: lesdagen, vakken, lunch, schooluniformen. Ook lieten leerlingen van het Mondial College typisch Nederlandse producten zien, zoals stroopwafels en drop, die ze gaan opsturen naar de Amerikaanse leerlingen. Michael den Beer (3 havo) uit Horssen kwam op dit idee door filmpjes op YouTube waarin mensen hetzelfde deden. "Ik heb bij het pakket ook een beschrijving over de producten gedaan. Hier staat in om wat voor product het gaat en waar we het voor gebruiken. We krijgen ook wat terug van de Amerikaanse leerlingen, dus dat is heel leuk.", aldus Michael.

Snapchat en Netflix

Naast de gelijkenissen en verschillen tussen het dagelijks leven van de leerlingen in Nijmegen en Albany, bleken social media en Netflix ook interessant om over te praten. Meike te Boekhorst vond het voornamelijk leuk om te horen hoe de leerlingen op Albany op de leerlingen in Nijmegen lijken: "De leerlingen in Albany kijken ook naar Netflix en gebruiken ook Snapchat. Via Snapchat hebben we nu contact met een aantal leerlingen in Amerika en we hebben afgesproken om binnenkort nog een keer met een kleinere groep te skypen." De taal was voor de leerlingen geen obstakel. Floor Rekers (3 havo) uit Wijchen: "Soms was het wel lastig om de juiste grammatica te gebruiken, maar ook al zeggen we soms iets verkeerd, je begrijpt elkaar wel goed." Naast het Engels hebben de leerlingen ook te maken met het tijdsverschil. "Het tijdsverschil kan soms lastig zijn, want als zij thuis komen uit school, gaan wij al slapen", vertelt Gabrielle Felen (3 havo) uit Wijchen. Het contact via Skype was onderdeel van verschillende opdrachten van stichting FAN waar leerlingen van het Mondial College aan werken. Stichting FAN zet zich in voor de vriendschap tussen Albany en Nijmegen, die begon in 1947 toen vanuit Albany een hulpstroom op gang kwam om de door de oorlog getroffen Nijmegenaren te helpen.