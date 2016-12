Lampionnenoptocht door centrum

Je kunt een lampion kopen of van huis meenemen om deel te nemen aan de lampionnenoptocht, maar het is natuurlijk veel leuker om er zelf een te knutselen. (Foto: Maaike van Helmond)

"Zomers gebeurt er al van alles in Nijmegen, maar 's winters, en dan helemaal rond de kersttijd, viel dat tot nu toe een beetje tegen." Vandaar dat Hyke van den Bent van Pannenkoekenrestaurant 't Hoogstraatje en andere partijen binnen het Huis voor de

"De bedoeling is dat dinsdag 27 december vanaf 17.00 uur een gezellige, door lampionnen verlichte stoet door de straten van de binnenstad trekt. Dat belooft een prachtig gezicht te worden, helemaal als zich hier een groot aantal deelnemers voor aanmeldt, waar wij zeker op hopen. We eindigen de tocht uiteraard met heerlijke warme chocolademelk bij ons op het terras."

Lampionnen voor deze tocht zijn dinsdag 27 december vanaf 15.30 uur voor 1,50 euro te koop bij de Mariënburgkapel; de opbrengst hiervan gaat naar het goede doel: het Marikenhuis. "Maar natuurlijk kun je ook gewoon een lampion van huis meenemen. En, misschien nog wel leuker, je kunt er in aanloop naar de lampionnenoptocht ook zelf een komen knutselen. We organiseren namelijk drie speciale knutselmiddagen in 't Winterstraatje, de verwarmde tent op het terras van 't Hoogstraatje."

Eigen lampion

Tijdens deze knutselmiddagen zijn alle kinderen, onder begeleiding van een volwassene, van harte welkom om zich creatief uit te leven op het maken van een eigen lampion. "Wij zorgen voor de knutselspullen en natuurlijk ook voor iets lekkers, kinderen hoeven dus alleen maar te komen en heerlijk te knutselen. Zo kunnen ze met tal van knutselmaterialen zelf een mooie lampion maken van blikjes, potten en pakken die wij in de loop van het jaar hebben ingezameld. En dat geheel gratis, gewoon om iets leuks te doen voor de kids." Deze lampionnenoptocht is overigens niet de enige activiteit die deze periode in de binnenstad gepland staat als onderdeel van het Winterprogramma. Ook de Santa Run op donderdag 22 december en een heuse truckparade met rijkelijk versierde en verlichte trucks op vrijdag 23 december maken onderdeel uit van het programma. De knutselmiddagen bij 't Hoogstraatje zijn op woensdag 21 december van 14.00 tot 17.30 uur, donderdag 22 december van 16.00 tot 18.00 uur en dinsdag 27 december van 12.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is gewenst en kan via lampionnenoptocht@centrumnijmegen.nl. Via ditzelfde mailadres kun je je ook aanmelden om mee te lopen met de optocht of een lampion te kopen in de Mariënburgkapel.