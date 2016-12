Social Sofa project in Dukenburg

"Er zit ontzettend veel werk in van alle enthousiaste vrijwilligers, maar het resultaat mag er dan ook zijn!" Anneke Verhulst, centrummanager van winkelcentrum Dukenburg, is met recht trots op de twee banken en twee poefjes die het resultaat zijn van het Social Sofa project ter ere van het veertigjarig bestaan van het winkelcentrum. "Een project voor en door Dukenburgers."

"Eigenlijk is het idee voor deze banken overgekomen uit Spanje. Daar zie je op elke hoek van de straat wel een bankje staan waar je gezellig op kunt gaan zitten. In Dukenburg zie je zoiets niet, terwijl dat ons juist zo leuk lijkt." Ter ere van het vijftigjarig bestaan van de wijk en het veertigjarig bestaan van het winkelcentrum vonden Anneke en haar collega's het een goed idee om als centrum de wijk iets cadeau te doen. "En zo ontstond het idee voor de mozaïekbanken."

Het idee was er dus, nu nog de uitvoering. "Via sponsors en de gemeente hebben we uiteindelijk genoeg geld bij elkaar weten te krijgen voor de twee banken en 'poefjes', of bloemen zoals ik ze zelf meestal noem. Een team van zo'n 25 razend enthousiaste vrijwilligers is vervolgens aan de slag gegaan met het uitwerken van het ontwerp van een ontwerpbureau dat we hiervoor hebben ingeschakeld." Echt monnikenwerk, want alle mozaïekstukjes moesten door de vrijwilligers met de hand worden uitgeknipt en vervolgens opgeplakt. "In juni zijn ze hiermee begonnen en eind oktober waren ze pas klaar en dat terwijl er toch vrijwel dagelijks aan is gewerkt. Dat laat wel zien wat voor een enorme klus het was." Leuk aan deze fase was dat het knip- en plakwerk in een leegstaand pand in het winkelcentrum plaatsvond, onder het oog dus van het winkelend publiek. "Vrijwel iedereen die voorbijkwam bleef wel even staan kijken. Bovendien werd ook vaak een helpende hand geboden. Mooi om te zien hoe dat zich ontwikkelde en hoe enthousiast en betrokken iedereen was. Dat maakte het al helemaal een project voor en door de wijk, precies wat de bedoeling was."

Inmiddels zijn de banken en poefjes af en is Anneke ontzettend trots op het eindresultaat en het harde werk dat daarvoor is verricht. Op donderdag 15 december werden de 'zitplekken en kunstwerken in één' om 14.00 uur officieel onthuld bij Buurtcentrum De Grondel aan het 'Blokker plein'. "Nu worden ze zo snel mogelijk op hun definitieve bestemming geplaatst. Zo gaan de poefjes naar twee scholen en krijgen de banken een plekje op het 'Blokker plein' en in het Geologenpark. "Ik ben iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend dankbaar!"