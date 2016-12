Veelzijdige Kerst in de Stevenskerk

De Stevenskerk bruist de komende periode in de sfeer van kerst. Met muziek, een oudejaarscollege en een kerstboekenexpositie belooft de kerk de feestdagen veelzijdig te vieren. De kerststal is onlosmakelijk verbonden met deze periode en daar kunnen bezoeker naar hartenlust van genieten.

Kerststallen van verschillende formaten en stijlen beelden al eeuwen lang uit hoe het kindje Jezus op aarde komt. Vanaf 17 september huisvest de Stevenskerk meer dan veertig exemplaren, waaronder één in de stijl van de Gebroeders van Limburg.

"Voor de zesde jaar op rij staat deze levensgrote replica in deze Nijmeegse kerk", vertelt Hubert Hendriks. Hij is bestuurslid van Stichting Vlegel die samen met de Stevenskerk en de Stichting Gebroeders van Limburg de kerststal realiseert. "We proberen elk jaar twee poppen erbij te creëren om langzaam maar zeker de kerststal na te maken, zoals de Gebroeders dit zo'n zeshonderd jaar geleden hebben getekend." Hoe lang het gaat duren voordat het tafereel af is, kan Hendriks nog niet zeggen. "De kleding is kostbaar, omdat deze uit dure stofsoorten als zijde bestaat. Alles wat met de kerk te maken heeft, heeft ook met de eeuwigheid te maken zullen we maar zeggen", schatert hij. De Stevenskerk beoogt een 'inspirerend trefpunt' te zijn voor al haar bezoekers. "Wij spreken daarmee de traditionele en hedendaagse spiritualiteit aan", vertelt Paul Schreurs. Als communicatiemedewerker en fondsenwerver van deze kerk beoogt hij een breed publiek te bedienen. "De kerstperiode draait om die traditionele spiritualiteit en daar is onze kerk de perfecte locatie voor. De kleinere kerststallen in de kooromloop laten zien hoe modern en klassiek het kersttafereel uitgebeeld kan worden."

Ludieke exemplaren

Vrijwilliger Peter Peters assembleert en beheert de stalletjes, waar unieke en ludieke exemplaren tussen zitten. "In oktober hebben wij een oproep gedaan aan mensen uit Nijmegen en ver daarbuiten, om hun eigen creaties te etaleren. Zo is er een stal gemaakt van wegwerpplastic, een stal van klompen en een bijzondere stal uit 1941 die uit nood van papier maché is gemaakt. Je kunt het zo gek niet bedenken, overal valt wel een stal van te maken." In de programmering van de Stevenskerk staan onder andere het optreden van The Choir of Clare College uit Cambridge en een kaarsenfeest met de Nachtburgemeester. Ook hedendaagse kunst en een filosofische terugblik op het afgelopen jaar als moment van bezinning komen aan bod. Kijk voor meer informatie over de programmering op de website van de Stevenskerk: www.stevenskerk.nl