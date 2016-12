Onbetaalbare Kadodagen in Nijmegen

"Mensen voelen zich tegenwoordig lang niet altijd meer gezien en gehoord, een negatieve ontwikkeling waar Sanne en ik iets mee wilden doen", vertelt Kate Japaridze. "Het oorspronkelijke idee was echter klein van opzet, maar dankzij de hulp van onder andere de Deelwinkel en Bibliotheek Gelderland Zuid zijn de Onbetaalbare Kadodagen, zoals we het geheel hebben genoemd, gegroeid tot iets nog veel grootsers en mooiers dan we hadden durven dromen.

Drie dagen luisteren, delen, ontmoeten en dialoog in aanloop naar de kerst is wat de Onbetaalbare Kadodagen bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft of die gewoonweg nieuwsgierig is. "Het luisteren was onze eerste gedachte, aangezien wij met Nijmegen Luistert al regelmatig de straat op gaan voor zogenaamde free listening: het oordeelloos luisteren naar verhalen van voorbijgangers, of deze nu grappig of misschien zelfs heel emotioneel zijn." Maar dankzij alle steun die het tweetal van alle kanten kreeg, is het dus veel meer geworden dan dat.

"21, 22 en 23 december zijn wij met diverse 'activiteiten' te vinden rondom de Mariënburg. Behalve free listening waarbij iedereen welkom is om zijn verhaal te komen vertellen, kunnen bezoekers ook deelbonnen invullen, 'momenten plukken' met Janne Willems en hun verhaal delen via The Strangers Project." Daarnaast vindt er op woensdag en vrijdag ook een dialoog plaats in de bibliotheek over thema's die het hart raken. "Stuk voor stuk onbetaalbare cadeaus dus, oftewel hartverwarmende ervaringen die niet te koop zijn. Heel bijzonder om daarbij betrokken te zijn. Dit hadden we van tevoren nooit kunnen bedenken."

Kate ziet de Onbetaalbare Kadodagen als mooie tegenhanger in deze tijd waarin iedereen volop aan het shoppen is voor materiële cadeaus voor de feestdagen. "Er is echter zoveel meer waarmee je een ander blij kunt maken. Dat merk ik heel duidelijk als ik voor Nijmegen Luistert op pad ga. Zo bijzonder wat een simpel bordje in mijn hand met daarop de tekst free listening bewerkstelligt. Wildvreemde mensen komen naar me toe om de meest persoonlijke verhalen met me te delen, dat geeft mij zoveel energie dat het bijna verslavend werkt." En ook dat gevoel is iets wat zij aan anderen mee wil geven. "Je openstellen voor anderen kan zo ontzettend mooi zijn. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich dan ook altijd bij ons melden."

De Onbetaalbare Kadodagen vinden plaats van 21 t/m 23 december rondom de Mariënburg in Nijmegen. 21 & 23 december van 14.00 tot 18.00 uur en 22 december van 16.00 tot 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.nijmegenluistert.nl.