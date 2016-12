Rennende kerstmannen in de stad

"Het is toch kicken om in zo'n kerstmanpak door te stad te mogen rennen." Zelf kan Anne Kool hier tot zijn grote spijt niet aan meedoen, omdat hij een van de organisatoren is en die avond genoeg om handen heeft, maar hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen donderdag 22 december 'in plaats van hem' aan de start van de Santa Run verschijnen.

Hiervoor heeft hij in ieder geval ook een aantal van zijn vrienden 'opgetrommeld', waaronder ook Dennis van de Logt. "Afgelopen jaar heb ik al gezien wat voor happening het is en hoe geweldig de sfeer tijdens de Santa Run is. Dus toen Anne mij vroeg of ik mee wilde doen, heb ik me eigenlijk meteen ingeschreven. Leuk toch, helemaal als je ziet wat je allemaal terugkrijgt voor de slechts 14,50 euro die je betaalt voor je deelname. Voor weinig geld krijg je veel terug, vind ik."



Deelnemers aan de Santa Run lopen 22 december een afstand van 2,5 of 5 kilometer door het centrum van de stad, stuk voor stuk gehuld in kerstmanpak. Anne: "Ook dat pak is bij het inschrijfgeld inbegrepen, net als een goodiebag en de entree voor de afterparty in Heidi's Skihut trouwens; en dan nog gaat er per deelnemer zo'n 9 à 10 euro naar het goede doel: UNICEF. Meelopen in je eigen pak mag natuurlijk ook, helemaal als je daarmee in aanmerking denkt te komen voor de originaliteitsprijs, zolang je maar in een kerstmanpak loopt."



Zoals elk jaar start de Santa Run, die in opdracht van UNICEF wordt georganiseerd door studenten die de minor evenementenmanagement volgen aan de HAN, de donderdag voorafgaande aan de kerstvakantie in de Molenstraat. De deelnemers leggen een parcours af tussen het winkelend publiek door. Dennis: "Dat maakt het juist zo grappig, dat hele sfeertje eromheen." Anne: "Na de finish wacht de deelnemers nog een super avond, in afwachting van de prijsuitreiking en de afterparty kunnen zij op het Molenplein genieten van warme chocomel, wafels, een biertje en diverse leuke activiteiten. We hopen ook dit jaar weer op zeker zo'n 250 rennende kerstmannen, maar hoe meer, hoe beter natuurlijk... pakken genoeg!"