Drukke kerstlunch voor mantelzorgers

De kerstlunch voor mantelzorgers in Berg en Dal was een succes. Mensen uit de diverse dorpen en kernen van de gemeente Berg en Dal zaten gezellig met elkaar te kletsen, ervaringen uit te wisselen en te genieten.

Zo'n 50 mensen schoven aan tafel op 14 december voor een kerstlunch in de Thornse Molen in Persingen. Het was een feestelijk uitje voor mantelzorgers in de gemeente Berg en Dal. "Fijn om even iets anders te doen, aan iets anders te denken", zegt een vrouw. Haar tafelgenoten knikken instemmend. Gezellig geroezemoes, getik van bestek. Aan de tafels ontstaan geanimeerde gesprekken. Beekse en Groesbeekse mantelzorgers delen ervaringen met mensen uit Millingen, Berg en Dal en Kerkerdom en lachen om anekdoten. Een man uit Ooij wijst naar het fraaie uitzicht vanuit de molen.

"Hier ben ik opgegroeid, dat land heb ik nog geploegd." Herinneringen komen naar boven. Een vrouw vertelt over logeerpartijen in de polder, toen ze kind was. "Ik kwam uit Groesbeek en had het dan vaak koud. Want op de dijk, waar mijn tante woonde, stond veel wind." De kerstlunch was bedoeld voor iedereen uit de gemeente Berg en Dal die voor iemand zorgt. "Ik bent de hele dag bezig voor mijn man, die ziek is. Dan is het heerlijk om er even uit te zijn en gezellig te kletsen." De anderen beamen: "Die contacten zijn broodnodig."