40-jarig jubileum van Nijmeegs Senioren Orkest

In 2017 viert het Nijmeegs Senioren Orkest het 40 jarig jubileum. Al die tijd brengt het orkest, dat inmiddels bestaat uit 45 leden, allen ervaren blazers op de slagwerker na, al een mix van klassieke en meer hedendaagse populaire nummers.

Het orkest bestaat uit 60-plussers en repeteert wekelijks. Daarnaast treedt het orkest regelmatig op in de regio, zowel in openbare ruimtes als in bejaarden- en verzorgingshuizen. Het jubileum zal in de tweede helft van 2017 groots gevierd worden met twee feestconcerten met medewerking van speciale gasten. Het orkest staat vanaf de oprichting in 1977 onder leiding van dirigent Willy Hautvast, die zijn sporen op muzikaal gebied ruimschoots verdiend heeft onder andere als eerste klarinettist bij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht en als hoofd harmonie en fanfare en de klassieke afdeling van muziekcentrum De Lindenberg in Nijmegen. Hij deed zijn muziekstudie aan het Maastrichts conservatorium. Willy Hautvast werd in 1991 door H.M. Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het orkest van Hautvast speelt veel bekende marsen, ouvertures, walsen en karakterstukken naast populaire licht klassieke werken en bekende moderne werken, veelal gearrangeerd of zelfs gecomponeerd door de dirigent zelf. De wekelijkse repetities van het orkest vinden plaats in wijkcentrum de Schakel. Meer info: www.seniorenorkestnijmegen.nl