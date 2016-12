Basisschool houdt kerstactie voor vluchtelingen

Kinderen van basisschool Petrus Canisius hebben afgelopen weken mooie dingen geknutseld, lekkere dingen gemaakt en optredens geoefend. Met als doel om op de sfeervolle kerstmarkt zoveel mogelijk geld op te halen voor VluchtelingenWerk.

NIJMEGEN - Met een opbrengst van 461,50 euro zijn ze daar heel goed in geslaagd. De basisschool zit in het centrum van Nijmegen, vlakbij de Nijmeegse locatie van VluchtelingenWerk. De school wilde dit jaar graag een actie houden voor een doel dat dichtbij is, zodat het ook meer zichtbaar is waar het geld heen gaat.

'We besteden het geld aan de kosten van gezinsherenigingen,' vertelt Sandra van Tweel, teamleider bij VluchtelingenWerk in Nijmegen. Vluchtelingen die dat niet zelf kunnen betalen, kunnen daarvoor terecht bij het Noodfonds. Ook dat past goed bij kinderen, zij kunnen zich heel goed voorstellen dat je graag op een veilige plek wilt wonen, bij je ouders. ' Vrijdag kwam er van elke klas een afgevaardigde naar VluchtelingenWerk om Sandra van Tweel de cheque te overhandigen.