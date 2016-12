Wethouder Frings reikt certificaten uit

Een flink aantal van de 40 deelnemers aan de starttraining 'Zelfregie en inzet eigen ervaring' heeft uit handen van wethouder Frings hun certificaat ontvangen.

NIJMEGEN - Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 21 december in de Burgerzaal van het Stadhuis, werd dit goede resultaat gevierd door alle betrokkenen. Het project wordt uitgevoerd door het Zelfregiecentrum en de training is een onderdeel van dit succesvolle project. Deelnemers worden ingezet in sociale rollen voor de stad. Ze zijn al doorgestroomd in het projectteam als trainer, als coach of als medewerker van de STIP (Stedelijke Informatie Punt). Wil jij ook je ervaring inzetten? Kijk op de facebookpagina 'Deel je ervaring' of www.ZRCN.nl (Foto: Mark Koopman)