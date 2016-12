Feest van Licht beleeft recordkerst

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis heeft met het Feest van Licht alle records gebroken. Het afgelopen kerstweekeinde trok het park in Heilig Landstichting bijna zesduizend bezoekers.

Heilig Landstichting - Ook de komende dagen worden nog duizenden bezoekers verwacht, omdat dan de jaarlijkse lampionnenoptochten 'Reis mee naar Bethlehem' worden gehouden en er verscheidene spectaculaire optredens op het programma staan. Zo komen er vuurspuwers, clowns, goochelacts, koren: er is tot en met 8 januari nog een uitgebreid programma. Traditioneel wordt in de dagen na kerst tijdens het Feest van Licht de lampionnenoptocht gehouden. Herders nemen kinderen mee voor een voettocht naar Jozef en Maria. Onderweg komen ze langs zingende engelen, en ook ontmoeten ze de drie koningen.

Het kerstevenement, dat hét familie-uitje met kerst wordt genoemd, heeft deze kerstvakantie meer speciale attracties voor kinderen. Zo is er een miniatuurkermis en een dorpskermis en is er dagelijks tot vier uur 's middags voor elk

kind een cadeautje uit de grabbelton. Rode draad in het Feest van Licht is een lichtjesroute die onder meer leidt langs een grote collectie kerstgroepen, verscheidene kijkhuisjes met kunst en de Romeinse Straat met de authentieke herberg. Ook worden de kerstgroepen van

stripheld Dirkjan, popprofessor Leo Blokhuis en SP-voorman Emile Roemer tentoongesteld. Meer informatie is te vinden op www.feestvanlicht.nl