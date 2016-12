Ballonnenhemel voor zieke papa

De kinderen van een zieke vader uit Nijmegen deden een wens in The Wish Store in Nijmegen. Afgelopen weekend heeft de Marikenstraat die wens uit laten komen. De letterlijke wens van de kinderen was: "Ik wens dat papa's ziekhuiskamer een ballonnenhemel wordt. Vol met zwevende ballonnen".

The Wish Store is een pop-up winkel die wensen voor anderen laat uitkomen. In The Wish Store kan men binnen lopen en een wens achterlaten op de enorme beschrijfbare wanden. Van alle wensen die in The Wish Store worden achtergelaten laat de organisatie er een aantal uitkomen. Voordat men een wens kan achterlaten wordt gevraagd om een kleine bijdrage voor Make-A-Wish Nederland. The Wish Store is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen ondernemersvereniging Marikenstraat en Make-A-Wish Nederland.

De totale opbrengst van The Wish Store komt ten goede aan Make-A-Wish Nederland. Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wens van ernstig zieke kinderen. Het vervullen van een wens geeft het kind kracht voor de nabije toekomst.

Ook kans maken op een wensvervulling voor een dierbare? Bezoek dan deze week nog The Wish Store in de Marikenstraat 50. The Wish Store is nog geopend op donderdag 29 december en vrijdag 30 december tussen 12:00 – 17:00 uur.

https://www.facebook.com/marikenstraatnijmegen