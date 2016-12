Column Sanne Leferink: Oog om oog, tand om tand

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

Boos zijn we allemaal wel eens. Boos op de herrie van de buren, boos op onszelf of boos op de filevorming voor de Waalbrug. Als we de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum moeten geloven, is het gevoel van woede compleet zinloos. Woede geeft ons een onterecht gevoel van controle en maakt dat we geneigd zijn 'het foute' te doen. Wie boos is (op een ander), is namelijk uit op wraak. Op sommige momenten zou je een ander wel iets aan kunnen doen. "Kom niet aan mijn kinderen", is zo'n voorbeeld. Op andere momenten, ben je je helemaal niet zo bewust van die wraakgevoelens. We hopen dan slechts stiekem dat die ander met zijn blote voet op een legosteentje gaat staan. Al is het maar, omdat karma bepaalt heeft dat die ander het verdient. Voor Radboud Reflects, verzorgde Martha Nussbaum een lezing in de Nijmeegse stadsschouwburg. Naar aanleiding van de publicatie van haar boek 'Anger and forgiveness', poneerde zij haar visie op het gevoel van woede. Wraak nemen, zien wij per definitie als iets slechts. Vergeving lijkt een betere optie, maar niets is minder waar. Voordat wij een ander vergeven, verwachten we dat er excuses worden gemaakt. Hiermee plaatsen wij onszelf boven die ander, zoals hij zich eerder boven ons verhief. Voor even hebben we dan het gevoel oppermachtig te zijn.

Het verlangen om het een ander betaald te zetten, is volgens Nussbaum verkeerd. De vraag is dan: hoe moeten we wél met woede omgaan? Liefde zou ons in staat stellen om woede om te zetten in iets positiefs. Nussbaum haalt het voorbeeld van Orlando aan. Men was razend op de aanslagen die er plaatsvonden in een homobar, maar besloot geen vuur met vuur te bestrijden. Men vierde de liefde en straalde daarmee een veel krachtigere boodschap uit. De wijze levensles die de 70 jarige filosofe ons dan ook wil meegeven, is dat de wereld wel wat meer liefde kan gebruiken. Ik hoefde er niet lang over na te denken om te beseffen dat zij daar volkomen gelijk in heeft. Met boos worden, wraak nemen of een ander uit eigenbelang vergeven, los je niks op. De volgende keer dat ik dreig boos te worden, zal ik dan ook eerst tot 10 tellen.

