Femke houdt wel van een potje knuffelen

NIJMEGEN - Dit is Femke, een Europese Korthaar poes (gesteriliseerd) van 14 jaar oud. Femke is een lieve aanhankelijke poes, die erg van knuffelen houdt. In het begin kan Femke wat schuw zijn, maar als ze je eenmaal vertrouwd dan wil ze erg graag bij je zijn en aangehaald worden. Het is onbekend hoe Femke in de omgang met andere katten is. Femke zoekt een rustig nieuw thuis (zonder kinderen), waar ze eventueel ook de mogelijkheid heeft om na een tijdje naar buiten te kunnen gaan. Femke woonde al meer dan 10 jaar bij een ouder echtpaar. Is Femke helemaal jouw match? Maak dan een zoekprofiel aan op www.verhuisdieren.nl.