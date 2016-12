Aankomende zondag is er een bijzonder festijn in de Stevenskerk: Soet en Hertig. Burgemeester Bruls geeft een toelichting.

Kunt u vertellen wat Soet en Hertig is?

Dit festijn, waarvan je de naam alleen op zijn Nimweegs kunt uitspreken, is de afsluiting van ons feestjaar 2016. Zoals bekend was 2016 voor Nijmegen een bijzonder jaar. Ik kan me niet herinneren dat er ooit zoveel jubilea, bijzondere evenementen en mijlpalen in 1 jaar bij elkaar zijn gekomen. Iedereen kan het zich nog herinneren: het afronden van het werk aan de Spiegelwaal, de Giro d'Italia, de 100e Vierdaagse, 50 jaar Dukenburg, 100 jaar bibliotheek, 25 jaar Ronald McDonaldhuis en zo kan ik nog wel even doorgaan. Een jaar waarin we onder de noemer Wij Zijn Nijmegen al deze evenementen met elkaar verbonden hebben, met als doel zoveel mogelijk trots en betrokkenheid los te maken in onze stad.

Bent u tevreden over dit jaar?

Heel erg tevreden! Als ik nu terugblik, dan denk ik aan zonnige evenementen, vrolijke mensenmassa's en trotse Nijmegenaren. Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer onze gewone beslommeringen gehad, met leuke en minder leuke momenten, maar in gedachten zal 2016 toch gezien worden als het jaar van Wij zijn Nijmegen. En het is niet meer dan passend om dat jaar goed af te sluiten. En dat doen we met Soet en Hertig.

Wat gaat er zondag gebeuren?

Iedereen kan zondag a.s. met een zelfgebakken taart naar de Stevenskerk komen om deze te delen met Nijmegenaren. Alleen komen proeven mag ook. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, geheel in de sfeer van Wij zijn Nijmegen. Een deskundige jury kiest ook nog eens het beste product. Een toepasselijke afsluiting van dit bijzondere jaar dachten wij, want wie iets te vieren heeft, bakt taart. En zoals ik al aangaf hebben we heel wat gevierd in 2016, dus is dit een mooie afsluiting.