Het jaar 2016 zit er bijna op. Burgemeester Bruls blikt terug en kijkt vooruit en wenst iedereen alvast veilige feestdagen toe.

Kijkt u uit naar de feestdagen?

Ik vind deze tijd van het jaar altijd wel bijzonder. Er is wat meer gelegenheid voor reflectie en de sfeer van saamhorigheid is rond Kerst altijd wat intenser dan anders. Kerstmis symboliseert een nieuwe geboorte én het licht van hoop. En na de Kerst begint iedereen uit te kijken naar het nieuwe jaar en komt er een feeststemming en een sfeer van verwachting over ons.

Wat is uw wens voor de jaarwisseling?

Laten we met zijn allen beseffen dat we kunnen feesten en uitgaan dankzij de vele medewerkers van hulpdiensten, dankzij vrijwilligers die eenzamen en daklozen begeleiden en dankzij vele mensen in de zorg die ook deze nacht voor hun patiënten zorgen. Ik hoop (en verwacht eigenlijk ook) dat de jaarwisseling met zo weinig mogelijk incidenten gepaard zal gaan. We hebben ons zoals gewoonlijk met alle betrokken diensten goed voorbereid. Gisteren heb ik nog vuurwerkbrillen mogen uitdelen aan kinderen op de basisschool de Aldenhove, als onderdeel van onze preventieve acties. Jammer genoeg is het met vuurwerk vaak zo dat juist omstanders slachtoffer worden en letsel oplopen. Vandaar ook deze actie; ieder incident dat we kunnen voorkomen is er één tenslotte. Gelukkig is het zo dat we in Nijmegen de laatste jaren geen grote calamiteiten gehad hebben met Oud en Nieuw. Dat zet ik natuurlijk graag voort! Dus behalve fijne feestdagen wens ik iedereen ook veilige feestdagen toe!

Heeft u nog een wens voor 2017?

Laten we in ieder geval 2016 vredig en in harmonie afsluiten en van de jaarwisseling een groot feest maken. Voor 2017 wens ik alle 170.000 Nijmegenaren natuurlijk veel geluk en gezondheid toe. Ik wens ons allen daarnaast toe dat we onze meningsverschillen via het debat blijven beslechten en ook het gehele jaar 2017 weer met elkaar in contact blijven. Ik wens de Nijmegenaren een vredig en harmonieus jaar toe!