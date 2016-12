Noeste kop kaaisjouwer standbeeld klaar

Een initiatiefgroep van Nijmegenaren, gelieerd aan De Bastei, zetten zich in voor de realisatie van een kaaisjouwer standbeeld. De noeste kop van de kaaisjouwer is nu klaar.

De kaaisjouwers waren arbeiders die voor een schamel loon de vrachten van de schepen losten. Al werden ze gemeden door de Bovenstad bewoners, de stad mag hen dankbaar zijn voor hun bijdragen aan de groei van de welvaart in onze stad.

Het standbeeld moet een opvallende plek krijgen aan de Waalkade nabij de Lindenberghaven. Het ruwe ontwerp voor het beeld is al klaar. Beeldhouwer Margriet Hovens is de maker. Zij deed een oproep onder gewone Nijmegenaren zich te melden als model voor de verfijning van haar ontwerp. Juist ook omdat het standbeeld een eerbetoon is aan de gewone hardwerkende Nijmegenaren, vindt de initiatiefgroep het mooi als ook een Nijmegenaar zelf model staat voor het beeld. Tientallen kandidaten meldden zich.

Frank Brink werd uiteindelijk geselecteerd en heeft inmiddels diverse malen in het atelier van de beeldhouwer model gestaan. De noeste kop van het standbeeld is nu uitgewerkt en werd onlangs gepresenteerd aan Frank Brink.

Om het beeld daadwerkelijk te realiseren is geld nodig. Naast subsidies en giften doet de initiatiefgroep een beroep op de Nijmegenaren om het standbeeld mogelijk te maken. Met die donaties kan het aluminium beeld, dat zeker 2,5 meter groot zal worden, gegoten worden en op zijn plaats worden gezet.

Een bijdrage leveren aan het standbeeld kan via www.cultuurfondsrijkvannijmegen.nl. Voor iedere donatie is er een passende blijk van dank, zoals een fraai miniatuurbeeld in gelimiteerde oplage.