Kerstmannen rennen 1150 euro bijeen

NIJMEGEN - Ruim tweehonderd hardlopers gehuld in kerstmannenpakken manoeuvreren zich door het winkelend publiek. Op 22 december klonk op de Molenstraat het startschot van de zesde editie van de Santa Run Nijmegen. "Traditiegetrouw zetten de lopers zich in voor Unicef", vertelt Guus Leenders. Het organiseren van de ludieke hardloopwedstrijd is onderdeel van zijn minor eventmanagement aan de HAN. In totaal haalt de Santa Run 1150 euro op. "De nadruk ligt vooral op samen plezier beleven en niet zozeer op het hardlopen zelf. Hoewel wij ons vooral op studenten richten, is iedereen van harte welkom om mee te doen. En als je echt voor je prestatie wil gaan kan dat ook, want met een chip registreren we de looptijden." (Foto: Jimmy Israël)