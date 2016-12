Actie voor terugkeer Gofferttreintje

Vanaf 1971 rijdt er ter vermaak van jong en oud een treintje in het Goffertpark. Deze wordt later vervangen door een stoomtrein in 1985. Helaas komt er in 2012 een einde aan het ritje waar velen in het weekend van genieten. "Het is tijd om deze nostalgie terug te halen naar Nijmegen."

Nijmegen - Vlakbij de kinderboerderij aan de Slotemaker de Bruïneweg staan Pim Egbertzen (21), Jordi Wouters (22) en Rob Quint (51) op de plek waar een nieuw perron moet komen. De rails in het asfalt herinnert aan de stoomtrein die hier ooit gereden heeft. Een Zweeds pretpark kocht het treintje op, maar vandaag de dag staat deze weer te koop. Het trio gaat vanaf woensdag 21 december collecteren om hun geliefde locomotief weer thuis te brengen.

"Als klein kind reed ik bijna elk weekend mee op de stoomtrein", vertelt Jordi. "Toen ik wat ouder was, hielp ik mee met het verkopen van kaartjes en mocht ik zelfs meerijden op de trein. Het was een kinderdroom die uitkwam. In 2013 ben ik naar Zweden afgereisd om de stoomtrein op te zoeken en dat was wel een emotioneel moment. Het was goed om te zien dat hij weer was opgeknapt en er goed voor werd gezorgd." Pim Egbertzen legt uit hoe uniek de trein is. "De Western uitstraling is karakteristiek voor deze trein en het is de enige rijdende stoomtrein van dit formaat in Europa. Geen andere kan dit exemplaar vervangen. Ook ik heb de trein mogen besturen en of de trein nou vol zat of niet, de genietende mensen waren voor mij de beste herinneringen aan de stoomtrein."

Samen met Rob Quint kijken zij wat er voor nodig is om de trein weer terug te halen. Ook hij hielp destijds de trein rijdende te houden. Hij loopt een rondje om de kinderboerderij om te laten zien hoe de oorspronkelijke route loopt. "Waarschijnlijk moeten we het traject iets aanpassen, omdat er in de afgelopen jaren veel op de route is veranderd. In augustus van dit jaar zijn wij met z'n drieën bij elkaar gekomen om te bedenken hoe wij de trein weer in volle glorie bij De Goffert kunnen krijgen. Het transport van de locomotief en de spoorelementen is een kostbare operatie. Er is 100.000 euro nodig om de oude trein weer terug te brengen en te onderhouden. Via onze website kunnen mensen een bedrag doneren. Daarnaast zoeken wij nog naar bedrijven die ons project willen sponsoren. Deze week beginnen wij ook met collecteren aan de deur", vertelt Rob. "Toen ik vroeger zelf de trein bestuurde genoot ik van het enthousiasme van de passagiers en hoop dat snel weer te mogen doen." Kijk voor meer informatie en donaties op www.facebook.com/gofferttreintje