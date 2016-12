Kinderboeken zwerven door Nijmegen

"Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen." Maar dat niet alleen, volgens Carine Pots, vrijwillig ambassadeur bij Kinderzwerfboek, is lezen ook gewoon ontzettend leuk. "Daarom hebben wij het als ons doel gesteld dat elk kind een boek moet kunnen lezen."

NIJMEGEN - "Helaas zijn er nog steeds heel veel gezinnen die geen boeken in huis hebben, bijvoorbeeld doordat ze deze niet kunnen betalen. Juist voor die doelgroep willen wij met onze kinderzwerfboeken een verschil maken; kinderboeken die je gratis uit een van de KinderzwerfboekStations mee naar huis neemt om ze daar in alle rust te lezen en vervolgens weer verder 'uit zwerven' te sturen." Hoe lang je over dit lezen doet, maakt niet uit - een groot verschil met het lenen van een boek in de bieb - en gratis dus, voor veel mensen een mooie bijkomstigheid.

Momenteel is Carine in haar functie van ambassadeur hard bezig met een project voor de Voedselbank. "Het plan was om alle kinderen uit de gezinnen die een beroep doen op de Voedselbank - in Nijmegen gaat dat om zo'n duizend kinderen - in januari een kinderzwerfboek cadeau te doen via het voedselpakket. Het inzamelen van boeken nam echter zo'n vogelvlucht, mede dankzij onze presentatie op De Beursvloer, dat we inmiddels zo'n drieduizend boeken hebben ingezameld en ook projecten zijn aangegaan met de Voedselbanken in Beuningen en Wijchen. Geweldig hoeveel kinderen we hiermee wellicht aan het lezen kunnen krijgen."

De boeken die overblijven worden verdeeld over de KinderzwerfboekStations in de regio. "In Nijmegen vind je die onder andere bij een aantal kinderboerderijen, waaronder 't Boerke." Alle boeken die in een van deze stations terechtkomen, worden voorzien van een sticker met daarop een code via welke de zwerftocht van het boek te volgen is. Op onze site kunnen kinderen namelijk aangeven dat ze dat specifieke boek gevonden hebben en waar precies; een boek kan uiteindelijk door het hele land gaan zwerven, maar dat is juist het leuke." Dit vrijwilligerswerk is voor Carine inmiddels uitgegroeid tot enorme klus. "Maar ik doe het graag, juist omdat ik weet hoe belangrijk het voor de ontwikkeling van kinderen is om te lezen. Mooi om daar een steentje aan bij te dragen." Desondanks zou ze een mede-ambassadeur alles behalve vervelend vinden. "Meer informatie over wat deze taak precies inhoudt is te vinden via onze site, www.kinderzwerfboek.nl." Ook 'nieuwe' kinderzwerfboeken zijn altijd meer dan welkom, net als nieuwe stations trouwens. "Die boeken kun je vervolgens zelf achterlaten een station. De locaties daarvan zijn te vinden via onze site. Ik hoop dat dit aantal het komende jaar flink toeneemt."