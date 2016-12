Mondial Droomweek voor goede doel

Geheel in de gedachte van kerst laten de leerlingen van het Mondial College zien wat ze voor anderen kunnen betekenen. Met ludieke acties zetten zij zich in voor leeftijdsgenoten die te kampen hebben met een trauma. "Met een steuntje in de rug kunnen zij weer even ongedwongen kind zijn."

Nijmegen - Tijdens de Mondial Droomweek gingen leerlingen van het Mondial College in Leuvensbroek aan de slag voor het goede doel. Vergelijkbaar met de Glazen Huisactie van 3FM stond er van 19 tot en met 22 december een heus radiostation in de aula. "Jaarlijks houden wij een actie voor de brugklassers in de vorm van een maatschappelijke stage. Dit jaar is het voor het eerst dat er met kerst radio wordt gemaakt vanuit onze school", vertelt docent Nederlands en coördinator van het project op de school Ruud Arts. De opbrengst gaat naar de Nijmeegse Stichting Kinderdroomwens. "Wij zetten ons in voor kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar, die een ernstig trauma hebben. Kinderen uit deze leeftijdscategorie vinden moeilijker verbinding met leeftijdsgenoten", legt Monique Hogenboom van de stichting uit. "Door middel van coaching helpen wij ze verder wanneer zij vastlopen op school of in vriendschappen. Ook als ze wat ouder zijn helpen wij met het vinden van aansluiting in de maatschappij."

De leerlingen organiseren zelf projectjes waarmee zij zoveel mogelijk geld ophalen. "De DJ staat in een skihut en in de brievenbus voor de ingang leveren leerlingen hun opgehaalde donaties in. De groepen gaan zelfstandig aan de slag met cakejes bakken, statiegeldflessen ophalen en armbandjes verkopen", vertelt Monique. De eerste envelop met donaties komt van leerlingen uit de derde klas vmbo business. "We hebben appelmoes gemaakt en op de potjes staat het logo van Stichting Kinderdroomwens", vertelt Mikki Huttner. "Deze verkochten wij aan de docenten en dat is goed voor een opbrengst van 102 euro." Baris van Leersum zit in de tweede klas havo/vwo en met zijn groep gaat hij nog beginnen aan hun project. "Wij gaan de straat op om geld in te zamelen. Met eerdere acties op school hebben wij dat ook gedaan en dat bracht veel aan donaties op." Als tegenprestatie organiseert de stichting een activiteitenmiddag voor de leerlingen in samenwerking met studenten van de HAN. DJ Sjors van Paul de Leeuws Puber Kookshow komt dan voor hen optreden", vertelt Monique. De skihut voorziet de aula doorlopend van achtergrondmuziek. Leerlingen mogen voor één euro een liedje aanvragen. "Niet alle nummers staan helaas in de playlist", lacht Mikki. "Dan vraag ik zo meteen wel 'All I Want For Christmas Is You' van Mariah Carey aan om in de kerstsfeer te komen."