Blauwe Steen voor kousenspecialist Goof Snoek

Het bestuur van de Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen heeft Goof Snoek, tijdens de Eindejaarsborrel, onderscheiden met de Blauwe Steen 2016.

De Blauwe Steen kent verschillende dragers die zich vanuit een breed maatschappelijk veld bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de ontwikkeling van de (binnen)stad Nijmegen. Alle dragers hebben gemeen dat ze zich naast hun werk vaak belangeloos voor de (binnen)stad inzetten, simpelweg omdat ze van de (binnen)stad houden en Nimwegenaren in hart en nieren zijn. Soms kwamen ze uit een bestuur of uit de culturele of evenementenwereld. Soms zwoegden zij onvermoeibaar in vrijwilligersorganisaties of gaven vorm aan bijzondere projecten.

Goof is bijna 45 jaar geleden heel klein in de Molenpoort begonnen als "kousen speciaal" zaak. Maar hoe klein zijn winkeltje ook was, meteen had hij in de gaten dat je de krachten moet bundelen als ondernemers om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de klanten.

In 1983 verhuisde Snoek naar de Ziekerstraat 45 dat een pand is van ca 240 vierkante meter. Door zijn gedrevenheid en betrokkenheid als ondernemer voor de binnenstad is hij op een gegeven moment voorzitter van het VMBO (voorganger VCON) geworden.

De opmerking: Niet lullen maar poetsen! In de Gelderlander met een grote foto van hem erbij, achtervolgt hem nog steeds!

Later werd Goof voorzitter van de Ziekerstraat vereniging.

Dit voelde heel goed. Lekker met z'n allen de schouders eronder zetten.

Inmiddels is iedere ondernemer ervan doordacht dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt tegenwoordig. Goof had dat ca 20 jaar geleden al in de gaten en niks was hem te gek als het om duurzaamheid ging. Zo ontstond ook de fietskoerier. Samen met Jos Sluisman en Birgit Hendriks is er geregeld dat Jos met zijn speciale fiets naar Arnhem Zuid ging om bij DHL goederen op te halen voor de binnenstad ondernemers zodat zij niet met z'n allen met de auto in de file voor de brug hoefden te staan. Helaas is dit nu niet meer haalbaar.

Goof maakt zich heel hard om te kijken hoe het nog mogelijk is dat de echte Nijmeegse ondernemers toch een graantje meepikken van de 4-daagse.