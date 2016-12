LUX breidt kassagebouw uit voor filmeducatie

In de zomer van 2017 opent LUX in het kassagebouw aan het Mariënburgplein de deuren voor een centrum voor filmeducatie en talentontwikkeling. In het gebouw worden drie ruimtes ontwikkeld met als voornaamste doel filmeducatie en programma's voor talentontwikkeling, cursussen, labs, lezingen, debatten en speciale evenementen te realiseren.

Ook wordt de samenwerking met scholen uitgebreid op het gebied van film- en mediaeducatie, film maken en leren debatteren. Met filminstituut EYE in Amsterdam is een samenwerking aangegaan om een filmeducatie 'hub' in te richten voor de regio Gelderland. Ook zal LUX voor Dutch Culture, het Nederlandse centrum voor internationale, culturele samenwerking, als platform fungeren om het oosten van Nederland beter te kunnen aanspreken. En zullen LUX en Dutch Culture hun debatprogramma's uitwisselen. Naast het aanbod voor scholen zullen ook cursussen voor volwassenen, lezingen en speciale bijeenkomsten plaatsvinden in het kassagebouw. Hierbij zal onder andere nauw samengewerkt worden met Dziga en Movie Machine. Daarnaast kunnen de ruimtes makkelijk ingezet worden door filmfestivals als Go Short en InScience, in aanloop naar de festivals.

Met Boekhandel Roelants wordt een nieuwe samenwerking aangegaan gericht op boekpresentaties en lezingen. Een mooie aanvulling op de boekenverkoop aan de Van Broeckhuysenstraat en op de campus van de Radboud Universiteit. Boekhandel Roelants verlaat het kassagebouw bewust op een hoogtepunt en wil zich naast de twee fysieke locaties meer gaan richten op de online boekenwinkel. De locatie Mariënburg sluit per 1 mei 2017.

De keuze voor LUX om in het eigen gebouw filmeducatie aan te bieden past mooi in de langetermijnstrategie van LUX om jongeren en volwassenen nog meer te inspireren met film en te leren over de werking van beeld. Naast de herontwikkeling van het kassagebouw is LUX zich samen met de Radboud Universiteit aan het oriënteren op een permanente filminvulling in het nieuwe cultuurcentrum dat in 2018 op de Radboud campus zal openen. Ook wordt onderzocht of in de Mariënburgkapel een pop-up filmzaal kan komen voor filmhistorie in en uit Nijmegen en speciale programmering rondom festivals en andere bijzondere activiteiten in de stad.

Mede als gevolg van alle nieuwe ontwikkelingen zal LUX de locatie Oranjesingel per 1 januari 2017 verlaten. Uit publieksonderzoek is gebleken dat de Oranjesingel als filmlocatie minder logisch wordt gevonden. Ook bleek het voor LUX moeilijk tot een positief financieel resultaat te komen, doordat de huisvestingslasten met een culturele exploitatie moeilijk zijn te dragen.