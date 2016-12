Gelderse volksmusical 'De Zoone van Toone'

Toneelgroep De Kleine Komedie bestaat in 2017 dertig jaar. Om het jubileum extra cachet te geven, pakken ze uit met de onvervalste streekmusical De Zoone van Toone". Deze musical mag rustig het Gelderse antwoord op De Jantjes genoemd worden. Alle ingrediënten die je bij een volksmusical mag verwachten zijn aanwezig: dialect gesproken, liedjes die een tijdsperiode kleur geven, gezelligheid met ruimte voor een lach en een traan. Voor velen zal deze musical een feest der herkenning zijn.Tekst en regie: Antoon Hol.

De musical is een kroniek omtrent de lotgevallen van het grote gezin van Toon en Sien..

Er valt veel te lachen maar hier en daar is er ook ruimte voor een traan. De volksmusical begint in het jaartal 1934: de crisisjaren. In het gezin van Toon is het de klaore aerremoei. Maar desondanks zingt Toon met zijn zonen: "Nie veul te ète, mar wel un emmer vis" en de bakker zingt dat hij levert "aon rijke stinkerds en aon de goot". Overigens is Sien na zes zonen weer in verwachting. Maar wordt het een dochter zoals Sien wenst? En zal die Nimweegse meid van zoon Thé ooit te weten komen wat een 'keuje' is? Na de crisisjaren belanden we in het najaar van 1944. De plaats van de Duitsers is ingenomen door Canadezen. Maar wat hebben die bij het gezin van Toon en Sien te zoeken? Heeft het iets met de bruiloft van zoon Jan te maken? En zijn er naast Lilli Marleen nog andere vrallie beschikbaar? In ieder geval is er ruim baan voor de Polka en Veleta. In de vijftiger jaren maken we kennis met de wederopbouw en de toenemende welvaart. Maar \waarom schiet Toon vol als hij zingt "Ik heb un foto vaen jou aon de muur"? Het vierde bedrijf speelt zich af aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw. De tijd van de hippies en provo's. Toon rookt op zijn laatste levensdag een hasjpijp. Tussendoor zingt hij samen met zijn kleindochter een duet vol weemoed over de 'werruf' en 'd'n ove'. En voor zijn verliefde kleinzoon heeft hij wel een heel bijzondere tip.

De musical is doorspekt met liedjes die iedere tijdsperiode perfect weergeven: van Louis Davids tot Johnny Jordaan en van Fats Domino tot Simon & Garfunkel. Met name voor de ouderen zal deze volksmusical een feest der herkenning zijn

"De Zoone vaen Toone" zal op 25 maart 2017 ook Groesbeek aandoen. De uitvoering zal plaatsvinden in zalencentrum De Sleutel. Kaartjes zijn te koop ad € 12,50 bij de Primera, de Bruna, Buurtwinkel Breedeweg, Cafetaria Rikken, Bloemisterij Wilhelmina en Tankstation Oomen.

Voor meer informatie over de kaartverkoop en andere wetenswaardigheden verwijzen we u graag naar de website van de Kleine Komedie http://www.dekleinekomedie-rivierenland.nl/