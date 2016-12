Kyara wint talentenshow Het Rijks

Danseres Kyara heeft de jaarlijkse talentenshow We've Got Talent van Het Rijks vmbo campus in de Lindenberg in Nijmegen gewonnen.

Het Rijks vmbo campus is nu nog verdeeld over twee locaties: De Goffertweg en de Haterseweg. Alle leerlingen van de locatie de Haterseweg konden zich inschrijven voor deze talentenshow. Uiteindelijk durfden zeven leerlingen het aan om op te treden voor 400 medeleerlingen, die zorgden voor een bruisende atmosfeer in De Lindenberg. Deze show markeert al jaren de laatste schooldag van het jaar.

Grootste fans

Volgens organisator Michiel Spee, docent op Het Rijks, vormt deze talentenjacht het hoogtepunt van het jaar. Dans, zang, drums, jongleren: er is plek voor alle soorten talent. "Afgelopen maandag was de generale repetitie en gierden de zenuwen al door de zaal. De deelneemsters steunen elkaar en zijn elkaars grootste fans. Dat is zo gaaf om te zien", aldus een trotse Spee.



Buikpijn van de zenuwen

Dit jaar laten zeven leerlingen zien wat hun bijzondere talent is. Er zijn vijf zangeressen en twee danseressen. Lucca zong en begeleidde zichzelf op de piano. Dit leverde haar een finaleplaats op. De andere finalist is Kyara, die met haar vlammende dansoptreden de hele zaal op de kop zet. De jury zit in de zaal en niemand weet wie dat zijn. Extra spannend dus! De jury kiest de twee finalisten, maar uiteindelijk bepaalt het publiek met het volume van het applaus wie de winnaar is en naar huis gaat met de cheque van € 90,-. Dit jaar gaat danseres Kyara er met de eerste prijs vandoor. "Ik had het niet verwacht. Er deden zoveel super goeie zangeressen mee. Voordat ik opging had ik buikpijn van de zenuwen, maar toen ik er eenmaal stond, was het gelukkig weg!"



Talentlessen

Sinds dit schooljaar zijn er bij het Rijks talentlessen die je kunt volgen. Leerlingen kunnen les krijgen in theater, zang en andere creatieve vakken. Ze kunnen zo naast hun regulieren vakken ontdekken wat hun talenten zijn en deze verder ontwikkelen. "Bij Het Rijks vmbo campus staat ontdekkend leren centraal en daar sluit deze talentshow goed bij aan", vertelt Spee. Het Rijks vmbo campus is onderdeel van scholengroep Rijk van Nijmegen.