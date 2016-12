Mieke Lankveld uit Nijmegen stelt de natuur centraal in haar werken. Hoewel de Ooijpolder een belangrijke bron van inspiratie is, bezoekt zij ook vaak het strand en maakt daar foto's. "Die foto's combineer ik dan thuis achter mijn ezel tot één rustig geheel. Het is echt een uitdaging om de dynamiek van het water, de lucht en het strand te vangen in mijn werk." Haar ingezonden stuk 'Texels strand, De Verf is nog nat' is een voorbeeld hiervan. Wekenlang werkte zij aan dit kunstwerk. "Olieverf heeft tijd nodig om te drogen maar ik blijf ook veranderen totdat een werk de sfeer uitstraalt die ik voor ogen heb." Het werk van Mieke is geselecteerd voor de Heel Nijmegen Schildert expositie in het Holland Casino Nijmegen. Wil je het van dichtbij bewonderen en stemmen op Mieke? Kijk voor details over de exposities en hoe je kan stemmen op www.heelnijmegenschildert.nl