jesse klaver praat in nijmegen over de nederlandse identiteit

NIJMEGEN - Op vrijdagavond 13 januari komt Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, naar Nijmegen voor een Meetup. In concertgebouw De Vereeniging gaat hij vanaf 19 uur met honderden aanwezigen in gesprek over de Nederlandse identiteit en wat ons in Nederland bindt.

Tijdens de Meetup is volop gelegenheid met elkaar en met Klaver in gesprek te gaan. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Aanmelden via http://nu.groenlinks.nl/nijmegen wordt op prijs gesteld.

Volgens GroenLinks zijn op woensdag 15 maart de belangrijkste verkiezingen sinds tijden voor Nederland. Jesse Klaver wil met GroenLinks Nederland veranderen nu al decennia dezelfde partijen aan de macht zijn. GroenLinks wil op zoek naar verbinding in de samenleving in plaats van ons tegen elkaar uit te laten spelen. Jesse Klaver tourt door het land om in verschillende steden met geïnteresseerden hierover te spreken.

De deuren van De Vereeniging gaan om 19:00 uur open en de Meetup start om 19.30 uur. Voormalig NRC-columnist Zihni Özdil zal een column uitspreken en artiest Massih rapt over zijn leven als vluchteling. Na afloop is er tijd om na te praten met een drankje.