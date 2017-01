Stevenskerk ontvangt op valreep 100.000ste bezoeker

Vrijdagmiddag 30 december heeft de Stevenskerk haar 100.000ste reguliere bezoeker van 2016 begroet. De gelukkigen waren mevrouw Peek en mevrouw Schalkwijk uit Utrecht.

Margriet Vissers, voorzitter van de Stevenskring, feliciteerde hen en overhandigde hen namens het bestuur van de Stichting Stevenskerk en de Stevenskring, de groep van ruim 90 vrijwilligers, die de openstelling van de kerk mogelijk maken, enkele boekjes en informatiegidsjes over de kerk en 2 toegangskaarten voor het komende concert "Meesters & gezellen" in de Stevenskerk.

Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, van ruim 71.000 in 2013 tot de meer dan 100.000 bezoekers nu. Bezoekers van bijvoorbeeld concerten, bijeenkomsten van de universiteit of bijzondere evenementen zijn daarin niet meegeteld.

De kerk vervult een belangrijke functie in de stad, niet alleen als toeristische trekpleister voor groepen toeristen, die vaak per cruiseschip de stad aan doen, maar ook voor andere toeristen en dagjesmensen uit binnen- en buitenland. Een groot scala aan nationaliteiten bezoekt de kerk, zo blijkt uit de aantekeningen in het gastenboek. Velen hebben zo'n bezoek erg gewaardeerd. Trip Advisor reikte dit jaar een certificaat van uitmuntendheid uit.

Daarnaast is het bijzonder om te ervaren dat de Stevenskerk voor veel Nijmegenaren een speciale plek is: om even die bijzondere sfeer van een mooie kerk te proeven, naar het orgel te luisteren, tot bezinning te komen, een kaarsje op te steken of kerst te vieren. In de Gelderlander was dit jaar te lezen dat 1000 mensen de Kerstnachtviering konden bezoeken maar dat vele anderen teleurgesteld moesten worden, omdat het niet verantwoord was meer mensen in de kerk toe te laten.

Tenslotte vinden er in de kerk veel evenementen plaats, die voor alle Nijmegenaren bedoeld zijn en vrij toegankelijk zijn zoals al langer "Kerst in de Stevenskerk", "Open Monumentendag", "024 Geschiedenis Nijmegen" en recentelijk de fototentoonstelling "De heren van Prins Hendrik" over de postduivenvereniging uit Nijmegen.