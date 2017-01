Krista uit Nijmegen wint 1 miljoen euro bij de Postcode Loterij

Krista uit Nijmegen kon op 1 januari nog een keer het glas heffen. Postcode Loterij-ambassadeur Quinty Trustfull verraste haar op Nieuwjaarsdag thuis in de Voorstadslaan (6541 SN) met een cheque van 1 miljoen euro.

Bijzonder is dat Krista als enige Postcode Loterij-deelnemer meespeelt op deze postcode en het geldbedrag dus niet met haar buren hoeft te delen.

Krista: "Tijdens Kerst zaten we al te dromen over het winnen van de Loterij. Geweldig dat dat nu werkelijkheid is geworden! Van het geld willen we een mooie reis naar Japan of China maken. Misschien vliegen we nu wel businessclass!"



Nijmegen eerder in de prijzen

Nijmegen viel de afgelopen periode eerder ook al in de prijzen bij de Postcode Loterij. Afgelopen november viel de Buurt-Ton op postcode 6512 AD (Burgemeester Hustinxstraat). In augustus 2015 viel de PostcodeStraatprijs op postcode 6522 BM (Berg en Dalseweg).