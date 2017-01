Oudejaarsavond

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

Er zijn maar weinig momenten in ons leven, waarop we ons zo bewust zijn van tijd als met Oudejaarsdag. Met die tijd, gaat iedereen anders om. Zo speelt er zich in mijn wijk, ieder jaar hetzelfde tafereel af. Vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, worden er oliebollen gebakken. Familie en vrienden verenigen zich rondom de frituurpan. Samen produceren zij een knusse hoeveelheid rook, waar de brandweer nog net niet op af komt. Het heeft iets weg van Heel Holland Bakt.

De mensen die geen oliebollen bakken, steken vuurwerk af. Hoewel dat eigenlijk meer iets voor kinderen is, lijken de volwassenen er vaak het meeste plezier aan te beleven. Het is hét moment voor de huisvader om te laten zien dat hij nog altijd lekker avontuurlijk is. Speciaal voor zijn vrouw, knalt hij een vuurpijl de lucht in. Dat doet de romantiek wel weder opbloeien. Het risico op verlies van ledematen nemen we maar even voor lief. Met uitzondering van de kinderen. Zij lopen voor schut met vuurwerkbrillen, oordoppen en labjassen.

Iedereen heeft zo dus zijn eigen bezigheidstherapie. Dat mag ook wel, want de laatste dag van het jaar duurt lang. 31 december roept een gevoel van spanning en opwinding op. De een kan niet wachten om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen, terwijl de ander zijn boek nog aan het uitlezen is. Aan een nieuw boek beginnen is spannend en daarom probeert iedereen nog zo lang mogelijk te genieten van die laatste paar uurtjes lezen. Genieten door iets om handen te hebben, om de aandacht even af te leiden.

Op het moment suprême bereikt de spanning haar hoogtepunt. Vieren we de jaarwisseling bij vrienden, familie of allebei? Het resulteert meestal in een pendeldienst. Twee minuten voor twaalf lopen we binnen op ons favoriete feestje, om na een uur door te gaan naar de volgende. Als het dan toch echt zover is, nemen we gemiddeld zo'n twee minuten om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Daarna moet zo snel mogelijk de telefoon gecheckt worden. De hele lijst contacten moet geappt worden en op de Facebook tijdlijn moet een sfeervolle champagnefoto gepost worden. We zijn er maar druk mee. Het feit is dat met het verder tikken van de klok, we weer een nieuw jaar ingegaan zijn. Met of zonder goede voornemens.



