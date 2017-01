Eugenie Aartsen is de Nijmegenaar van het jaar

NIJMEGEN - Onder luid applaus ontvangt Eugenie Aartsen maandagavond 2 januari de trofee en de titel 'Nijmegenaar van het jaar 2016'. Een publieksjury en een stadspanel van vierduizend Nijmegenaren verkiest haar vanwege haar inzet voor haar stadsgenoten. Andere genomineerden voor de titel zijn schrijver Qader Shafiq en initatiefnemers Bas de Vries, Wimke van den Heuvel en Bauke Smit van De Smeltkroes.

Met haar Stichting Gratis2dekansje helpt Eugenie mensen die onder het minimum leven. Ze zamelt spullen in als kleding en meubilair en verspreidt deze onder mensen die het financieel moeilijk hebben. "Ik doe dit al tien jaar. Van huis uit heb ik meegekregen dat we anderen moeten helpen en daarom voelt het voor mij als vanzelfsprekend. Met het winnen van deze titel merk ik opeens dat mensen dit apart of bijzonder vinden", vertelt Eugenie.

Ze hoopt dat de titel en de ruchtbaarheid haar meer hulp zal bieden. "Onze stichting kan flink wat steun gebruiken. Niet alleen van de gemeente, maar ook van bedrijven en instellingen; alle hulp is welkom", roept Eugenie op. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/GratisTweedeKansjeStichting