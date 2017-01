Stichting Kattenzorg Nijmegen bestaat 35 jaar

NIJMEGEN - Op 12 januari 2017 is het 35 jaar geleden dat Stichting Kattenzorg Nijmegen werd opgericht. Honderden katten vonden de afgelopen decennia via bemiddeling van deze stichting een nieuw thuis.

De organisatie bemiddelt tussen mensen die genoodzaakt zijn afstand te doen van hun kat en mensen die een kat zoeken. Daarnaast geeft zij persoonlijk advies en voorlichting over katten. Gemiddeld worden 25 katten per jaar via deze stichting bemiddeld naar een nieuw thuis.

Hoewel het werkgebied een straal van 25 kilometer rondom Nijmegen is, komen er verzoeken om informatie en hulp uit het hele land. Door goede samenwerking met andere dierenhulporganisaties en dierenasiels, weet de stichting mensen te verwijzen voor de juiste hulp. Kattenzorg wordt goed gevonden op internet door de informatieve website met honderden interessante berichten over kattengedrag, gevaren in en om het huis, voeding, gezondheid en nog veel meer.

Kattenpraat

Vrijwilligers van het eerste uur zijn Ineke de Groot-Ribbe, voorzitter en Pauline van Marle, hoofdredacteur van het donateursblad Kattenpraat. Kattenzorg Nijmegen heeft diverse gastgezinnen voor de tijdelijke (nood-)opvang van katten en een van de gastgezinnen werkt ook al meer dan 20 jaar voor Kattenzorg. Bestuurslid en PR-medewerker Marieke van de Weijer werkt inmiddels bijna 14 jaar voor de stichting en vertelt: "We hebben een klein en hecht team dat het welzijn van katten op de eerste plaats heeft staan. Met goede tips en adviezen blijkt het niet altijd nodig om een kat te herplaatsen, wat voor veel eigenaren toch een heel moeilijke stap is. Wij werken nauw samen met deskundigen zoals gediplomeerde kattengedragstherapeuten. Een bezoek aan de dierenarts is vaak een eerste stap. Aan een plasprobleem bij katten blijkt namelijk vaak een medische oorzaak ten grondslag te liggen. Als die oorzaak is uitgesloten of behandeld, dat kan het probleem worden opgelost, waardoor herplaatsing niet nodig is. Prettiger voor de kat én voor de eigenaar!

Vergrijzing

Als we naar de redenen van bemiddeling kijken, dan is de belangrijkste reden van herplaatsing dat een kat niet goed (meer) kan omgaan met een andere kat in huis. Ook dan geven we in eerste instantie het advies om een kattengedragsdeskundige te consulteren. Vaak is een nieuwe harmonie mogelijk door het toepassen van kleine maatregelen. Wat we door de vergrijzing helaas steeds vaker meemaken is dat mensen door gezondheidsproblemen niet meer voor hun kat kunnen zorgen. Ook krijgen we regelmatig te maken met het feit dat de kinderen niet voor de kat van hun overleden ouders kunnen of willen zorgen en ook dan gaat men met ons een bemiddelingstraject aan. Het werk voor Kattenzorg is mooi en dankbaar, het is fijn om mensen en dieren te kunnen helpen!"

De vrijwilligers voor Kattenzorg zetten zich allemaal kosteloos in. Ook het bestuur krijgt geen salaris of betaling voor haar werkzaamheden. De gastgezinnen krijgen uiteraard alle kosten voor voeding, verzorging en dierenartsbezoeken van tijdelijke opvangkatten vergoed. Kattenzorg heeft prettige samenwerkingen met diverse gemeenten in de regio Nijmegen. De stichting is officieel aanspreekpunt voor zwerfkatten en verwilderde katten in diverse gemeenten. Voor het vangen van zwerfkatten werkt Kattenzorg samen met andere organisaties die zorgen voor de uitvoering. Een zwerfkat heeft een baasje (gehad) en dan wordt geprobeerd de eigenaar te achterhalen.

Een verwilderde kat leeft al zo lang buiten, of is een nakomeling van een huiskat, die niet altijd meer in een thuis kan wonen. Zwerfkatten worden gevangen, gecastreerd/gesteriliseerd en indien mogelijk opgevangen en van daaruit herplaatst naar een nieuw thuis. De kosten van castratie en medische behandeling van verwilderde katten worden door veel gemeenten vergoed omdat zwerfkatten een landelijk probleem zijn, waarvoor iedere gemeente zelf verantwoordelijk is.

Donaties

Al 35 jaar draait de organisatie geheel op donaties van particulieren en bedrijven. De grote en kleine financiële crisisjaren in de afgelopen decennia hebben invloed gehad op de stichting. Vanaf 2008 was goed merkbaar dat mensen door financiële problemen niet meer voor hun huisdier konden zorgen. Het aantal noodoproepen voor acute opvang was groot en Kattenzorg kon helaas niet altijd aan de hulpvragen voldoen. Het aantal donaties liep ook meer dan eens terug. Aan de andere kant maakte de technologie het mogelijk om besparingen te behalen. Waar Kattenzorg voorheen altijd een kantoortje huurde om drie keer per week telefonisch spreekuur en bezoekuur te houden, hebben technologische ontwikkelingen het voor de vrijwilligers mogelijk gemaakt vanuit huis te werken. In 2013 werd dan ook definitief afscheid genomen van het werken op locatie. Het gebruik van e-mail en het onderling gebruik van Whatsapp heeft Kattenzorg hoge telefoonkosten bespaard. Kattenzorg is bereikbaar op twee 06-nummers (een voor spoed) en de telefoontjes worden vanuit huis door de vrijwilligers beantwoord.

Kattenzorg heeft altijd behoefte aan uitbreiding van het team in de vorm van extra gastgezinnen voor de tijdelijke opvang van katten. Tijdelijke opvang is nodig in diverse situaties, bijvoorbeeld in verband met een geplande langdurige opname van de eigenaar in het ziekenhuis. Ook afstandskatten (katten waar de eigenaar niet meer voor kan zorgen) hebben tijdelijke opvang nodig om van daaruit herplaatst te worden. Waar de stichting ook blij mee is, zijn stukjes tekst voor in het donateursblad dat 2x per jaar als boekje verschijnt. Heeft u een persoonlijk verhaal, een grappige of bijzondere ervaring met uw kat? Wij zien uw inzending graag tegemoet! Uiteraard krijgt u een bewijsexemplaar van de Kattenpraat met uw inzending thuis gestuurd.

Heeft u vragen over katten? Heeft u een probleem of bent u genoodzaakt uw kat te herplaatsen? Neem gerust contact met ons op.

www.kattenzorgnijmegen.nl

info@kattenzorgnijmegen.nl

Algemeen telefoonnummer: 06 -41 54 39 55.