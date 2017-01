Verhuisdier: aanhankelijke Noor

Dit is Noor, een kruising Bengaalse Kat (gesteriliseerd), van 6 jaar oud. Is Noor helemaal jouw match? Maak dan een zoekprofiel aan op www.verhuisdieren.nl om te zien of jullie een match zijn. Nadat je supporter bent geworden van stichting Verhuisdieren, krijg je de gegevens van het huidige baasje in het profiel van het huisdier te zien. Verhuisdieren.nl is een plek op internet waar via een veilig, doeltreffend selectie- en matchingmodel huisdieren herplaatst kunnen worden.

Noor is een prachtige en aanhankelijke poes, die graag bij je komt zitten en geaaid wil worden (ze geeft zelf aan wanneer ze daar behoefte aan heeft).

Ze is opgegroeid met een andere kat en hond, dus ze is gewend aan andere dieren om haar heen.

Noor is een poes die graag naar buiten gaat, dus een huis met een tuin (of gelegen op een rustige plek waar ze lekker in de omgeving rond kan lopen) zou perfect zijn voor haar.

We zijn op zoek naar een nieuw baasje/gezin, zonder kleine kinderen, waar eventueel al een kat/poes aanwezig is.

Momenteel heeft Noor niet de mogelijkheid om naar buiten te kunnen en hierdoor is zij erg onrustig. Ook vermoeden haar huidige baasjes dat Noor zich alleen voelt na het overlijden van hun andere kat en hond.

Wie geeft deze lieve en knappe dame dat liefdevolle thuis, waar zij ook lekker kan genieten van het buitenleven?

