NIJMEGEN - De kledingwinkel Reshare in de Nijmeegse Lange Hezelstraat schenkt deze week kledingcheques aan de klanten van de voedselbank. De modewinkel is gebaseerd op een winkelformule van het Leger des Heils en verkoopt tweedehandskleding die als nieuw is. De prijzen van alle artikelen zijn opvallend laag. Alle klanten van de Voedselbank krijgen deze week een cheque van 10 euro van deze zaak.