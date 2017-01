De straten van Knotsenburg zijn op 26 februari weer het toneel voor de Woonboulevard Nijmegen Stadsoptocht 2017. Het grootste carnavalsevenement van de stad trekt ieder jaar weer duizenden bezoekers richting de stad. Praalwagens, groepen en individuele deelnemers laten zich weer van de beste kant zien.

Dit jaar heeft Knotsenburg ook weer een mooi motto tijdens de vier knotsgekke dagen 'Knotsenburg schrieft geschiedenis'. Loopt u mee of komt u ook kijken naar dit fantastische evenement in de stad? Stadsprins Bart de 1e en jeugdprins Ryan de 1e gaan u voor in het feestgedruis. Als deelnemer zijn er weer mooie prijzen te winnen. Wat dacht u van: 1e prijs wagens, 500 euro; 1e prijs loopgroepen: 350 euro, 1e prijs individuele categoie: 75 euro. Ook dit jaar is er weer een mottoprijs voor de deelnemer die het motto van dit seizoen het best tot uiting brengt. Deze prijs kan gewonnen worden door deelnemers uit elke categorie en bedraagt 444 euro. Schrijf je dus in of kom kijken op zondag 26 februari om 14:00 uur want dit spectaculaire event wil je niet missen. (Foto: Sep Armiento)