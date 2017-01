Met bekende Nijmegenaren naar de film

Maandag 16 januari organiseert LUX voor het eerst de filmpreviewavond Amongst Friends. Elke editie neemt een bekende Nijmegenaar je mee naar de film. Tijdens de eerste avond is schrijver, radiomaker en docent Dennis Gaens je filmvriend. De avond wordt gepresenteerd door nachtburgemeester Angela Verkuijlen.

Amongst Friends is de nieuwe maandelijkse filmavond in Nijmegen, waar je met je vrienden kunt genieten van een gezellig programma rond een niet eerder in Nederland vertoonde film. Bekijk een speciale preview en geniet van Nijmeegse gasten die je iets moois laten zien. Welke film vertoond wordt blijft geheim, maar op de Facebookpagina van LUX worden hints geplaatst. Amongst Friends wordt afwisselend gepresenteerd door filmkenner Ruud Vos en nachtburgemeester Angela Verkuijlen.

Dennis Gaens

Op 16 januari is Nijmegenaar Dennis Gaens (1982) te gast. Dennis Gaens schrijft, maakt zines, podcasts en geeft les. Hij is uitgever en redacteur bij Literair Productiehuis Wintertuin en geeft les aan ArtEZ en de Rockacademie. In 2011 en 2012 was hij stadsdichter van Nijmegen. Tijdens Amongst Friends zal hij een gedicht voordragen en met Angela Verkuijlen zorgen voor een avond die je niet wilt missen.

Landelijke filmavonden Amongst Friends

In 2009 begonnen Hein van Joolen en Nalden hun eigen sneak preview-avond, voor en door film-liefhebbers in Het Ketelhuis in Amsterdam. Sindsdien is Amongst Friends elke derde maandag van de maand daar vaste prik. Inmiddels zijn deze filmavonden in Filmhuis Den Haag, Louis Hartlooper Complex Utrecht, Trianon Leiden, KINO Rotterdam en nu ook in LUX Nijmegen.

Amongst Friends begint om 21.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.lux-nijmegen.nl.