Geen 55 kilometer in 101ste Vierdaagse

NIJMEGEN - De 101ste Vierdaagse, die dit jaar van 18 tot en met 21 juli plaatsvindt, kent geen 55km afstand. Dat laat stichting DE 4DAAGSE weten. De Vlaggenparade door de Nijmeegse binnenstad, gevolgd door een officiële opening van de Vierdaagse op de Wedren, gaat wel door. De inschrijving voor de 101ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen wordt op maandag 30 januari vanaf 08:00 uur open gesteld.

De 100ste Vierdaagse kende een aantal mooie jubileumprojecten. Het eenmalig herinvoeren van de 55km als jubileumafstand was echter zo succesvol dat het bestuur van de Vierdaagse heeft onderzocht of de 55km afstand in 2017 wellicht weer aan het wandelprogramma toegevoegd kon worden. Uit onderzoek onder een deel van de wandelaars op de 50 en 55 kilometer is echter gebleken dat het merendeel van de wandelaars het een mooie sportieve uitdaging vond om ter gelegenheid van de 100ste Vierdaagse de 55km te lopen, maar dat er voor het komende jaar onder de wandelaars weinig interesse is om dit weer te doen. Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE overweegt wel om deze afstand bij een speciale gelegenheid zoals een lustrum wederom te organiseren.

Een jubileumproject dat in 2017 wel terugkeert is de Vlaggenparade. De straatparade en de officiële openingsceremonie op de Wedren waren een vervolg op de Vlaggenparade in het Goffertstadion, die in 2012 wegens tanende belangstelling geschrapt werd. Voorzitter Johan Willemstein: "Het enorme enthousiasme voor de straatparade in de Nijmeegse binnenstad en voor de opening in deze vorm op de Wedren is goed aangekomen. Na evaluaties met onder andere de Gemeente Nijmegen en Stichting de Vierdaagsefeesten hebben we besloten om de Vlaggenparade bij de 101ste Vierdaagse terug te laten keren."

47.000 deelnemers

De inschrijflimiet voor de 101ste Vierdaagse is bepaald op 47.000. De ervaringen bij de 100ste Vierdaagse, waar meer wandelaars werden toegelaten vanwege de jubileumeditie, heeft het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE doen besluiten om van 46.000 naar 47.000 inschrijvingen te gaan. Bij overschrijding van de inschrijflimiet van 47.000 deelnemers wordt er geloot onder individueel ingeschreven debutanten, oftewel deelnemers die voor beloning 1 inschrijven.

Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer twee inschrijfperiodes. Inschrijfperiode 1 loopt vanaf maandag 30 januari (08.00 uur) tot en met vrijdag 24 februari (24.00 uur). In deze eerste periode kunnen degenen inschrijven die vorig jaar de 100ste Vierdaagse succesvol hebben volbracht. Ook jongens en meisjes die dit jaar 12 jaar oud worden (geboortejaar 2005), kunnen van deze eerste inschrijfperiode gebruik maken.

Tweede inschrijfperiode

Inschrijfperiode 2 is van maandag 27 februari (08.00 uur) tot en met vrijdag 31 maart (24.00 uur). Deze tweede inschrijfperiode staat open voor iedereen die aan de 101ste Vierdaagse mee wil doen. Het inschrijfgeld voor de 101ste Vierdaagse bedraagt € 64,-. Leden van de Koninklijke Wandelbond Nederland krijgen € 5,- korting. Inschrijven kan via www.4daagse.nl. De inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden zijn allemaal te raadplegen op de website www.4daagse.nl.

Als een loting noodzakelijk blijkt, wordt die gehouden op vrijdag 7 april onder de individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Vier groepen worden van loting gevrijwaard: degenen die in 2005 geboren zijn; degenen die voor de 98ste én de 99ste Vierdaagse zijn uitgeloot; degenen die voor de 99ste én de 100ste Vierdaagse zijn uitgeloot en degenen die inschreven via Via Vierdaagse. Het limiteringsprotocol, waaruit blijkt welke wandelaars verzekerd zijn van deelname aan de 101ste Vierdaagse, is te raadplegen op de website van de Vierdaagse (www.4daagse.nl).