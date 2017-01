Scouting Keizer Karel Nijmegen bestaat 105 jaar

NIJMEGEN - Scouting Keizer Karel in Nijmegen bestaat 105 jaar. Op zaterdag 14 januari wordt dit gevierd met een sport- en spelmiddag. Dat past in het thema van het jubileum: De Olympische Spelen. "We zijn een levendige groep met bijna 100 leden in de leeftijd van 7 t/m 80 jaar", laat de club weten. "Onze leden komen uit Nijmegen en de omliggende dorpen. We hebben 4 speltakken met jeugdleden tot 18 jaar en daarnaast nog 2 volwassen groepen." Scouting Keizer Karel is nog op zoek naar leiding voor jeugdleden. Belangstellenden die zaterdag een kijkje willen komen nemen zijn van harte welkom bij de blokhut aan de Sophiaweg 450 in Nijmegen. De spelmiddag is van 14.00 tot 16.30 uur. Meer informatie: www.scoutingkeizerkarel.nl.