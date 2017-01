Laag water in het Maas-Waalkanaal

Jacqueline Gijsberts maakte deze foto's van de lage waterstand in het Maas-Waalkanaal. Ze maakte deze foto's bij de sluis in Heumen. "Normaal staat het water hier een paar meter hoger. Nu kon ik in de nevengeul gaan staan om te fotograferen." De lage waterstand is het gevolg van een ongeluk bij de stuw in Grave. Daar botste een Slowaakse schipper met zijn tanker tegen de stuw. Het waterpeil van het Maas-Waalkanaal en de Maas tussen Sambeek en Grave is daardoor dramatisch gedaald. Rijkswaterstaat is in crisisberaad om een oplossing te vinden.