Veel wensen in vervulling

NIJMEGEN - Het concept 'The Wish Store' in de Nijmeegse Marikenstraat heeft maar liefst 5000 euro opgebracht voor het goede doel Make-A-Wish. Met dit geld kan de stichting weer veel ernstig zieke kinderen de dag van hun leven geven. In The Wish Store kon het publiek in december binnenlopen en een wens voor iemand anders op de enorme beschrijfbare wanden achterlaten. Voor iedere wens werd een minimale donatie van 2 euro gevraagd. Van alle wensen die in The Wish Store zijn achtergelaten gaat de organisatie er zeven uit laten komen. Onder deze wensen waren bijvoorbeeld een helicoptervlucht, een dagje shoppen in de Marikenstraat en een boekenpakket voor alle juffen van een kinderdagverblijf. Eén wens is al eerder in vervulling gebracht. Een jongen wenste dat de kamer van zijn zieke vader veranderde in een hemel vol met ballonnen. Hiervan is een video te zien op de Facebookpagina van de Marikenstraat.