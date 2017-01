Voorleesdagen in Nijmeegse Bibliotheken

Voorlezen is altijd een klein feestje én belangrijk voor de taalontwikkeling. Daarom is er tijdens de Nationale Voorleesdagen eind januari extra aandacht voor voorlezen, met leuke activiteiten in de Nijmeegse bibliotheken. Kinderen t/m 6 jaar kunnen deze periode gratis, zonder inschrijfkosten, lid worden van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Voor steeds weer een ander mooi voorleesboek uit de collectie.

Kom de donderdag vóór de Nationale Voorleesdagen, 18 januari, vast in de stemming! Laat je deze middag om 15.00 uur bij Dille & Kamille lekker voorlezen onder begeleiding van een harp. In De Bibliotheek De Mariënburg speelt het bekende Poppentheater de Kletskous op 29 januari om 10.15 en 11.30 uur haar nieuwste voorstelling over Noah en de walvis (leeftijd 2+). In Bibliotheek Lent (De Ster) speelt op 3 februari om 13.30 uur de vertelvoorstelling ‘Aadje piraatje in gevaar’ (leeftijd 2+). Let op, bij de voorstellingen is beperkt plaats, dus koop vooraf je kaartjes.

Natuurlijk wordt er volop voorgelezen tijdens de Nationale Voorleesdagen. Op kinderdagverblijven, scholen en in bibliotheken. In Bibliotheek Oosterhout (De Klif) start 25 januari het voorlezen tussen de boeken elke laatste woensdag van de maand om 10.00 uur. Ook wordt er vanaf 25 januari iedere woensdagmiddag voorgelezen in de Bibliotheek de Marienburg. Het Peutercafé in de Bibliotheek Muntweg op 1 februari om 10.00 uur gaat in op het belang van voorlezen, kersverse ouders zijn met hun peuter welkom voor tips en advies.

Meer lezen over onze activiteiten, de abonnementsactie en binnenkort ook de leukste voorleestips? Kijk op www.obgz.nl/nationalevoorleesdagen.