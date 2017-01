Ronald McDonald zoekt vrijwilligers

"Een thuis ver van huis, dat bieden wij aan gezinnen met een ernstig ziek kind dat is opgenomen in het Radboudumc", vertelt Angela Boonen, Vrijwilligerscoördinator bij Ronald McDonald Huis Nijmegen. "Iets wat wij niet zouden kunnen doen zonder de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten."

Nijmegen - Het Huis draait dan ook, naast drie betaalde krachten, geheel op vrijwilligers. Voor de zes huiskamers in het Radboudumc is dat niet anders. "Stuk voor stuk enthousiaste mensen die zich allemaal vanwege hun eigen reden in willen zetten om anderen te helpen; de een vanuit een persoonlijke ervaring, de ander bijvoorbeeld vanuit de behoefte iets goeds te doen." Wat de drijfveer ook is, nieuwe vrijwilligers zijn altijd meer dan welkom. "Het hart van onze organisatie bestaat momenteel uit zo'n 130 vrijwilligers, maar dat zijn er nog niet genoeg om alle diensten op te vullen. Vandaar dat wij hard op zoek zijn naar extra krachten."

Ronald McDonald Huis Nijmegen biedt in totaal 23 gastenkamers die de ene keer voor een kortere periode, de andere keer voor misschien zelfs maanden door gezinnen worden bewoond. "Van onze vrijwilligers verwachten wij dat zij per week minimaal een vast dagdeel van drie uur beschikbaar zijn plus elke maand één dagdeel in het weekend. Deze diensten worden in overleg met de vrijwilligers ingevuld." Als vrijwilliger zorg je ervoor dat het Huis schoon en netjes blijft, de kaarsjes branden, de koektrommel gevuld is en dat nieuwe gasten die zich bij het Huis melden ingeschreven worden. "In feite is dat het grootste deel van de werkzaamheden, maar daarnaast ben je natuurlijk ook een luisterend oor voor de ouders, mochten zij daar behoefte aan hebben. Als vrijwilliger is het dan ook belangrijk om stevig in je schoenen te staan."

"Het is hard werken, maar zeker ook heel dankbaar werk", vertelt vrijwilligster Sonja van de Ven. "Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe het is om een kind in het ziekenhuis te hebben, vandaar dat juist dit vrijwilligerswerk mij zo goed ligt." "Maar je moet echt wel kunnen doorpakken en zelfstandig kunnen werken om als vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis aan de slag te gaan", gaat vrijwilligster Annemarie Thijssen verder. "En tegelijkertijd ook een luisterend oor kunnen bieden zonder je al te erg mee te laten slepen in de emoties van de ouders. Maar al met al is het fantastisch vrijwilligerswerk om te mogen doen."



Benieuwd of vrijwilligerswerk bij Ronald McDonald Huis Nijmegen ook iets voor jou is? Neem dan contact op met Angela Boonen via 024-3540961 of mail naar a.boonen@ronaldmcdonaldhuis.nl. Kijk voor meer info op www.rmcdnijmegen.nl.