Babos hoopt op terugkeer bij NEC

Gabor Babos speelde ruim acht jaar bij NEC. De Hongaarse keeper maakte vele hoogtepunten mee bij de Nijmeegse club, waaronder het Europees voetbal in het seizoen 2008-2009. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd in Nijmegen?

NIJMEGEN - ''Ik kijk terug op geweldige momenten. Ik heb acht jaar bij NEC gespeeld, dat is niet niks. Dat komt heel weinig voor in het moderne voetbal, dat iemand zo lang bij een club blijft spelen. Ik heb fantastische wedstrijden meegemaakt, met hele mooie overwinningen ertussen. Het zijn gewoon ongelofelijk mooie jaren geweest'', vertelt Babos met een lach op zijn gezicht.

De Hongaar beleefde veel mooie momenten bij de Nijmeegse club. ''Het record dat ik heb verbroken van Dennis Gentenaar, bijna zevenhonderd minuten zonder tegendoelpunt in de competitie zal me altijd bijblijven. Daarnaast de jubileumwedstrijden, mijn vijfhonderdste wedstrijd in het betaalde voetbal waar we met 0-1 van Vitesse winnen. Natuurlijk het gouden jaar. In dat seizoen daarvoor staan we een van de laatste voor de winterstop. Daarna heb je een ongelofelijke mooie reeks met fantastische overwinningen waardoor je Europees voetbal haalt. Via de play-offs, met de laatste wedstrijd tegen NAC. Dan zie je hoe het voetbal leeft in Nijmegen.''

Wanneer de oud-doelman over het Europese avontuur spreekt zie je zijn ogen glinsteren.''Alles was rood-groen-zwart gekleurd. Duizenden mensen kwamen naar Boekarest toe en daarna naar Moskou. Met de kroon op de thuiswedstrijd tegen Udinese en het vuurwerk na afloop. Alles klopte op dat moment. Op de juiste momenten maakten we de goals. Dan moet je naar Hamburg en dan weet je wat een hele goede dag moeten hebben en zei een slechte om te kunnen verrassen. Uiteindelijk hebben we daar niet gewonnen dan, maar toch hebben we geschiedenis geschreven. Met vijfduizend fans die daar aanwezig waren. Het was een geweldige tijd.''

Babos blijft NEC op de voet volgen.''Ik probeer alle wedstrijden van NEC te kijken. Maar moet wel eerlijk zijn dat ik heb druk heb bij de jeugd hier. Op zaterdag ben ik vaak aanwezig bij NAC en zondags ben ik bij mijn derdeklasser, waar ik hoofdcoach ben. Het meeste kijk ik terug op tv. Als ik de mogelijkheid krijg om naar Nijmegen te komen dan doe ik dat graag.''

''Het lijkt mij dan ook heel mooi om ooit bij NEC te kunnen terugkeren. Ik heb dat toentertijd al aangeven, dat wanneer ik iets kan betekenen voor de club ik dat graag doe. Nu heb ik ook mijn diploma's binnen. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd en mijn doel is om snel bij een BVO te komen als keeperstrainer. Waarom niet bij NEC?"