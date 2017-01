Zet de eerste stap op weg naar de Vierdaagse

NIJMEGEN - Nu de oliebollenlucht weggetrokken is, maken veel mensen plannen voor het nieuwe jaar. Voor iedereen die graag de Vierdaagse Nijmegen wil meelopen, maar nooit de stap durfde te wagen, hebben Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Stichting DE 4DAAGSE goed nieuws. Met het trainings- en voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse bieden zij debutanten de mogelijkheid om zich op een goede en verantwoorde wijze voor te bereiden op het grootste wandelevenement ter wereld. Inschrijven voor Via Vierdaagse 2017 is vanaf 16 januari 2017 08.00 uur mogelijk via www.viavierdaagse.nl.

Startbewijs Vierdaagse inbegrepen

Deelnemers aan Via Vierdaagse krijgen de beschikking over trainingsschema's, toegang tot een digitaal portaal met een eigen profiel en persoonlijke omgeving en de ondersteuning van het Via Vierdaagse begeleidingsteam waar ze terecht kunnen met vragen. Ook biedt Via Vierdaagse ze de mogelijkheid deel te nemen aan een startbijeenkomst en een voorbereidingstocht. Het startbewijs voor de 101e Vierdaagse is inbegrepen, zodat er niet voor niets wordt getraind. De afgelopen jaren bewees het programma zich dubbel en dwars: het aantal uitgevallen debutanten onder Via Vierdaagse deelnemers was lager dan dat onder 'gewone' debutanten.

Totaalpakket

Voor rust, extra verzorging en een mentale oppepper kunnen Via Vierdaagse-deelnemers tijdens de Vierdaagse bovendien terecht op de Via Vierdaagse verzorgingspost. Via Vierdaagse-deelnemers worden automatisch lid van KWBN en profiteren van alle voordelen die dat met zich meebrengt, zoals vijf keer per jaar het magazine Wandel.nl, de Wandel.nl evenementen jaargids 2017 boordevol voorbereidingstochten in het hele land en een Wandelvoordeelpas voor kortingen op onder andere wandelevenementen, -kleding en -schoenen.

Voorwaarden en inschrijving

Bij Via Vierdaagse is plaats voor 1.500 deelnemers. Voorwaarde is dat zij de Vierdaagse Nijmegen nog nooit eerder succesvol hebben uitgelopen én dat zij nog geen lid zijn van KWBN. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen €199. De inschrijving van Via Vierdaagse start dit jaar op 16 januari, twee weken vóór de eerste inschrijfperiode voor de Vierdaagse Nijmegen zelf. Deelnemers aan Via Vierdaagse zijn dus de eerste debutanten die zeker zijn van deelname aan de Vierdaagse.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het trainings- en voorbereidingsprogramma. Vol is vol, dus geïnteresseerden moeten er snel bij zijn! Voor meer informatie over het voorbereidings-programma en inschrijving kunnen zij terecht op www.viavierdaagse.nl.