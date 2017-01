Dat begint goed

Elk nieuw jaar biedt kans op permanente verbeteringen. Daarom ging ik zonder opdracht op zoek naar een stevige knoflookpers.



In de Hezelstraat hoorde ik bonzen op een caféruit. Een opgewekte man zwaaide mij naar binnen. Ik groette en liep verder. In een winkel kocht ik een geavanceerd model. Op de terugweg kwam juist mijn groetende bekende uit het café.



"Ha je soen haost?" lachte hij amicaal. "Oek besig met je goeie feurnemes feur 't nije juir?" Er begon mij iets te dagen. We hadden elkaar vlak voor oudjaar getroffen bij de DAR. Reden voor een kort praatje over onze wegwerpmaatschappij. We wisten wel hoe het veel beter zou kunnen.

"Wete is nog lang gin duun," zei hij regelmatig. Op het scheiden van het jaar wilden we beiden een persoonlijk positief gebaar maken. Spontaan verzon ieder een verbetering voor 2017. "Lao we 't muir nie te groot aonpakke. Allenig feur de eige femielje." We kenden beiden de spreuk: "Febeter de wereld, begin bij je-eige."

Hij zou proberen kalm te blijven en niet gelijk gaan schreeuwen. Mijn bijdrage was, voor thuis wat attenter te zijn. De aanwezigheid daar in de Hezelstraat was mijn kleine bewijs.

"Ik sal je gelofe, muir bewiese sie ik nie," zei hij goedhartig. Het pakje hoefde niet open. Ik was benieuwd naar zijn prestatie.



"Ik bin d'r mee besig. Feural smurges is da swuir. Dit mot gauw, da direk en 't derde nog eerder. En op een toon! Mien frouw ken schreeuwe, muir ik herder. Da sou ik nie meer duun, toch? Het begint te lukke. Ik duu één ding feur huir en dan mot ik effe bijkomme bute. Ik woon hierachter en di café is al froeg los." Hij klopte zichzelf op zijn schouder. "En nou nuir huus feur de folgende goeie daod." Vol vertrouwen stapte hij het nieuwe verder jaar in.



"Wat lief! Dat belooft nog wat dit jaar," hoopte mijn vrouw verrast. Terwijl zij de sierlijke verpakking opende, verklapte ik: "Hier kun je OOK knoflook in persen." Haar glimlach kreeg een zorgelijk randje. "Je hebt toch wel het bonnetje bewaard, hè?"